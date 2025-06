Anastácio promove palestra sobre irrigação na agricultura familiar

A iniciativa é voltada a agricultores, produtores rurais e demais interessados / Ilustrativa/UFMS

Com o objetivo de incentivar a produção rural e fortalecer a agricultura familiar no município, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, promove uma palestra gratuita com o tema "Desafios e Oportunidades da Irrigação na Agricultura Familiar".

O evento será realizado no dia 24 de junho, a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva. A iniciativa é voltada a agricultores, produtores rurais e demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre técnicas de irrigação e sustentabilidade no campo.

A programação prevê um momento de aprendizado, troca de experiências e incentivo ao uso de tecnologias que contribuem para o aumento da produtividade e para o uso racional da água na agricultura familiar.

