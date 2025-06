Anastácio realiza 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

Cidade de Anastácio / Prefeitura Municipal

A cidade de Anastácio se prepara para sediar a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece nos dias 2 e 3 de julho, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva. Com o tema "20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência", o evento será um importante espaço de diálogo entre a sociedade civil e o poder público.

A conferência tem como objetivo avaliar as ações e políticas públicas de assistência social desenvolvidas no município, além de propor melhorias e novas diretrizes para fortalecer o SUAS (Sistema Único de Assistência Social), que em 2025 completa 20 anos.