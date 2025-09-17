Anastácio realiza 3º Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

O encontro será realizado às 18h30, na Câmara Municipal de Anastácio, localizada na Praça Garibaldi Medeiros, nº 718, no Centro da cidade.

Anastácio sedia, nesta quinta-feira, 18, a terceira edição do Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal, promovido pelo Programa Cidade Empreendedora — uma iniciativa do SEBRAE em parceria com a Prefeitura Municipal.

O objetivo do evento é envolver a comunidade na construção coletiva de propostas e ações práticas que impulsionem o desenvolvimento local, promovendo mais oportunidades e qualidade de vida para todos os moradores.

A participação da população é considerada essencial para o sucesso do programa, que busca transformar Anastácio em um município mais empreendedor, inovador e sustentável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!