Anastácio realiza 3º Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal

Evento promovido pelo SEBRAE e Prefeitura busca engajar a comunidade na construção de ações para o crescimento da cidade
Cidade de Anastácio / O Pantaneiro
Anastácio sedia, nesta quinta-feira, 18, a terceira edição do Workshop do Plano de Desenvolvimento Municipal, promovido pelo Programa Cidade Empreendedora — uma iniciativa do SEBRAE em parceria com a Prefeitura Municipal.
O encontro será realizado às 18h30, na Câmara Municipal de Anastácio, localizada na Praça Garibaldi Medeiros, nº 718, no Centro da cidade.
O objetivo do evento é envolver a comunidade na construção coletiva de propostas e ações práticas que impulsionem o desenvolvimento local, promovendo mais oportunidades e qualidade de vida para todos os moradores.
A participação da população é considerada essencial para o sucesso do programa, que busca transformar Anastácio em um município mais empreendedor, inovador e sustentável.
