Anatel aprova certificação de escâneres corporais para segurança

Medida visa incentivar a inovação local / Agência Gov



O Conselho Diretor da Anatel aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira, 17, o pedido da empresa Rohde & Schwarz do Brasil LTDA de certificação e homologação de equipamento de radiação restrita, de escâneres corporais para aplicação de segurança em ambientes fechados.

Trata-se da aprovação de mais um sandbox regulatório pela Anatel. A medida é um exemplo do papel da Agência como uma indutora de inovação responsável e fomentadora de práticas regulatórias alinhadas com as fronteiras tecnológicas. O sandbox regulatório oferece um ambiente controlado e seguro para experimentação de novas tecnologias, como esse equipamento de radiocomunicação de radiação restrita.

O conselheiro Alexandre Freire explicou que “ele possibilita que soluções inovadoras sejam testadas antes de sua aplicação em larga escala. Isso reduz o risco regulatório e facilita a adoção de tecnologias que podem melhorar a segurança e eficiência de operações sensíveis, como as realizadas em aeroportos e outros locais de alto risco”.

Isso incentiva a inovação local e posiciona o Brasil como um centro de desenvolvimento tecnológico na era digital, alinhado com as diretrizes da OCDE e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, em particular os ODS 9 e 16, que tratam da infraestrutura resiliente e da promoção da inovação.

*Com informações da Anatel.