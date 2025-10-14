Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

Apagão atingiu várias as regiões do país / Corpo de Bombeiros do Paraná

De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o fornecimento de energia foi interrompido após um incêndio na subestação Bateias, localizada no Paraná. A suspeita é de que a falha tenha provocado o desligamento em larga escala.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que vai enviar uma equipe técnica ao Paraná para investigar a causa do apagão que atingiu Aquidauana e outras regiões do país na madrugada desta terça-feira (14).

“A fiscalização da Agência se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação afetada e averiguar as causas da interrupção. Além disso, serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos”, informou a Aneel em nota.

Em Aquidauana, moradores relataram queda de energia por volta da meia-noite, com retorno cerca de duas horas depois. Segundo o ONS, o fornecimento foi restabelecido em até duas horas e meia nas regiões afetadas, incluindo parte do Centro-Oeste.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o problema foi causado por falha na infraestrutura e não tem relação com falta de energia no sistema.

“É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021 que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje, não. Hoje, nós temos muita energia", explicou o ministro em entrevista à EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

