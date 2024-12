Angelo Rabelo é homenageado pela TV Globo pelo comando do Instituto Homem Pantaneiro

Coronel Angelo Rabelo / Divulgação, IHP

O presidente do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), sediado em Corumbá, Angelo Rabelo, recebeu uma homenagem no programa Melhores do Ano de 2024, exibido pela TV Globo, durante o Domingão do Huck, no domingo (15). O programa, apresentado por Luciano Huck, homenageou pessoas que ajudaram a inspirar ações positivas e de superação no Brasil.

O Pantanal foi um dos temas centrais nas homenagens feitas pelo programa, que também reconhece os melhores da TV no ano. Além do Pantanal e Angelo Rabelo, houve homenagem para ações desenvolvidas no Rio Grande do Sul, por conta do impacto das enchentes, e dos impactos da violência no Rio de Janeiro.

Angelo Rabelo está há mais de 40 anos em atuação direta para conservar o Pantanal. Em suas palavras de agradecimento, ele destacou a necessidade de as pessoas valorizarem as origens, principalmente para terem atenção com a proteção da natureza.

Ele também citou o trabalho fundamental da equipe do IHP, que ele fundou em 2002, bem como o trabalho do Prevfogo/Ibama e o Corpo de Bombeiros Militar na prevenção e combate aos incêndios florestais.

Ainda, foi enfático sobre a dedicação de pantaneiras e pantaneiros em ocupar o território com respeito aos limites da natureza e citou o poeta Manoel de Barros para valorizar a riqueza cultural do Pantanal.

A entrega do prêmio foi feita pelo jornalista William Bonner, que fez o anúncio sobre a homenagem e ressaltou os danos que as mudanças climáticas estão causando no Pantanal, com estiagem grave e incêndios florestais intensos. Neste ano, o fogo queimou mais de 17% do território pantaneiro.

Outras homenagens

Neste ano, essa é a segunda importante homenagem que Rabelo recebeu, bem como se utilizou desses eventos para reforçar a necessidade de se olhar pela conservação do Pantanal e valorização da cultura pantaneira.

No primeiro semestre ele foi para Nova Iorque (EUA) para o evento anual do The Explorers Club, que reúne mais de 3,6 mil pessoas de referência global para transformar positivamente o mundo. Ele foi indicado como uma das 50 pessoas no mundo a atuar para transformações positivas, no The Explorers 50.