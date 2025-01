Ano de 2024 é o mais quente no Brasil desde 1961, informa o Inmet

Condições meteorológicas extremas / Divulgação

Em 2024, a média das temperaturas ficou em 25,02°C, sendo 0,79°C acima da média histórica de 1991/2020, que é de 24,23°C. Já em 2023, a média anual foi de 24,92°C, 0,69°C acima da média histórica.

Entre 1998 a 2024, há destaque para a influência do fenômeno El Niño, com intensidade de forte a muito forte, assim como em 2023 e os primeiros meses de 2024.

Após análise dos desvios de temperaturas médias anuais do Brasil desde 1961 a 2024, o Inmet verificou uma tendência de aumento estatisticamente significativo das temperaturas ao longo dos anos (linha tracejada da Figura 2) , que pode estar associada à mudança no clima em decorrência da elevação da temperatura global e mudanças ambientais locais.

De acordo com a versão provisória do Estado Global do Clima 2024, publicada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 11 de novembro de 2024, a temperatura média da superfície global ficou 1,54°C acima da média histórica de 1850/1900, até setembro do ano passado.

Com este valor, o ano de 2024 tende a superar a temperatura média global de 2023, ano mais quente até então. Por 16 meses consecutivos (junho de 2023 a setembro de 2024), a temperatura média global provavelmente excedeu qualquer registro anterior, de acordo com a análise consolidada dos conjuntos de dados da OMM.

O Inmet é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária ( M apa ) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.

*Com informações da Agência Gov.br