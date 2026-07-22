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Saúde

Anvisa determina apreensão de lotes de azeite e doces de duas marcas

Medida atinge todos os lotes de azeite San Oliveto e doces da Fatti a Mano

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 16:17

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Divulgação/Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de todos os lotes do azeite de oliva extravirgem da marca San Oliveto e de todos os produtos fabricados pela empresa Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22).

No caso do azeite, a Anvisa informou que o produto tem origem desconhecida e era importado pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda., que consta com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) inapto desde 23 de junho de 2026 e possui endereço desconhecido.

Além disso, análises apontaram resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, utilizado para verificar a pureza do azeite. Com isso, a comercialização, distribuição, divulgação, importação e o consumo do produto foram proibidos.

Já em relação à Fatti a Mano, a agência informou que os produtos são fabricados por um estabelecimento sem licenciamento e não possuem regularização junto ao órgão competente. A medida impede a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e o consumo de todos os itens da marca, conforme estabelece a Resolução nº 2.856/2026.

Entre os produtos atingidos pela determinação estão cocada branca, cocada com maracujá, doce de leite, doce de leite com coco, palha italiana, doce de jaca, beijinho, pé de moleque, Fatticoco (doce de leite com coco), pé de moça e brigadeiro.

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