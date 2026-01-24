Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026 • 15:00

Lote suspenso

Anvisa manda recolher sal, doce de leite e azeite; confira as marcas

Medida foi publicada no DOU nesta quinta-feira (22)

Metropoles

Publicado em 24/01/2026 às 13:42

Atualizado em 24/01/2026 às 13:58

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta quinta-feira (22/1), medida no Diário Oficial da União (DOU) que determina o recolhimento do sal marinho grosso iodado da marca Marfim, do doce de leite em pedaços da marca São Benedito e do azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras.

Segundo a agência, o lote do sal foi suspenso após laudo – emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) – reprovar o produto no teste de teor de iodo.

Ainda de acordo com a Anvisa, o iodo é um mineral que deve ser adicionado ao sal de cozinha com o propósito de prevenir a deficiência desse elemento no organismo, o que pode levar ao aumento da tireoide, além de ocasionar vários problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação.

Já o doce de leite São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025, teve a distribuição e o consumo suspensos após a falta de identificação do lote e a reprovação no teste de determinação de ácido sórbico, realizado pelo Lacen-DF. O componente é um conservante que tem o propósito de evitar que microrganismos causem deterioração nos alimentos, explica a vigilância sanitária.

No caso do azeite de oliva Terra das Oliveiras, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo foram proibidos devido à origem desconhecida. O produto tem sido, inclusive, vendido em plataforma de e-commerce, como a Shopee.

