Aos 63 anos, morre jornalista Jota Menon

Arquivo Pessoal

O jornalista Valdovir Jota Menon, de 63 anos, morreu na terça-feira (5) em Campo Grande após uma batalha contra um câncer na garganta. Ele deixa esposa e cinco filhos.



Jota Menon era de Maracaju e atuava no jornalismo de MS há mais de 40 anos.



Conforme o portal TudoMS, Jota Menon, também era apelidado pelos colegas de enciclopédia ambulante quando o assunto era história política de Mato Grosso do Sul.



Nessas mais de quatro décadas de jornalismo, Jota Menon passou por cinco jornais diários e integrou as equipes de dezenas de jornais semanários.



Entre seus vínculos mais antigos estão os jornais Entrevista e o Hoje Cidades, sucedâneo do Maracaju Hoje.



Formado pela UFMS, ele foi defensor do exercício da profissão por jornalistas não formados, desde que tenham capacidade comprovada e respeito com os colegas.



Jornalistas, amigos e familiares postaram inúmeras mensagens em suas redes sociais lamentando a perda do jornalista.