Aos 82 anos, morre o rei do futebol Pelé

Morreu na tarde desta quinta-feira (29) Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como o rei do futebol, Pelé, considerado o maior jogador da história do Brasil. O ídolo de gerações partiu aos 82 anos após mais de um mês internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em nota, o hospital confirmou o falecimento. Desde o dia 29 de novembro, Pelé estava internado em decorrência de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19, pouco depois passou por reavaliação do tratamento de um câncer no cólon, onde já estava em cuidados paliativos.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

Câncer

Pelé chegou a passar por uma cirurgia para retirada do tumor, em setembro de 2021, e desde então passava por sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.