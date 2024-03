Apesar de calor de 39°C, Aquidauana pode registrar chuvas

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Após dias com temperaturas acima da média, a previsão do tempo deste domingo, 3, indica sol, nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Localmente, podem ocorrer chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e umidade aliada a aproximação de uma frente fria oceânica. Além disso, a passagem de cavados e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Os termômetros em Campo Grande marcam 26°C inicialmente e chegam aos 37°C nos horários mais quentes. Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 39°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, as mínimas em Ponta Porã e Anaurilândia são de 25°C, com máximas de 36°C e 38°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem 25°C pela manhã e 38°C à tarde, já Três Lagoas apresenta variação entre 26°C e 39°C. No Norte do estado, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 37°C; em Camapuã, na mesma região, a mínima é de 25°C e a máxima de 36°C.

No Pantanal, Corumbá amanhece com 28°C e atinge 37°C ao longo do dia, enquanto em Aquidauana os valores variam entre 26°C e 39°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 28°C e máxima de 39°C.