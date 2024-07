Ápice de chuva de meteoros será visto no Brasil entre esta segunda e quarta-feira

Pico será entre a noite desta segunda (29) e a madrugada de quarta (31) / Divulgação

Os amantes da astronomia terão a oportunidade de testemunhar dois eventos celestiais marcantes nesta semana: as chuvas de meteoros Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas.

Alpha Capricornídeos

A chuva de meteoros Alpha Capricornídeos está prestes a atingir seu ápice na noite de 30 para 31 de julho. Conhecida por seus meteoros brilhantes, essa chuva oferece uma taxa modesta, porém notável, de cerca de 5 meteoros por hora. Vai ser possível observar em qualquer do Brasil.

Período de Atividade: 03 de julho a 15 de agosto

Pico: Noite de 30-31 de julho

Corpo Parental: 169P/NEAT

Velocidade: 22 km/s

Localização no Céu: Constelação de Capricórnio

Condição da Lua: 20% iluminada

Delta Aquáridas

Com pico esperado para a noite de 30 de julho, a chuva de meteoros Delta Aquarids é outro evento celestial a ser observado nesta semana. Esta chuva é caracterizada por uma taxa de 15 a 20 meteoros por hora, oferecendo um espetáculo noturno de alta intensidade. Vai ser possível observar em qualquer lugar do Brasil.

Período de Atividade: 18 de julho a 21 de agosto

Pico: Noite de 29 para 30 de julho

Corpo Parental: Cometa 96P/Machholz

Velocidade: 40 km/s

Localização no Céu: Constelação de Aquário

Condição da Lua: 30% iluminada

Dicas para Observação

Para aproveitar ao máximo esses eventos astronômicos, procure locais com céus escuros, longe da poluição luminosa das cidades e subúrbios. Embora ambos os picos ocorram quando a lua estará parcialmente iluminada, a melhor visibilidade dos meteoros será após a meia-noite até o amanhecer.

Olhe para qualquer lugar no céu, pois os meteoros podem aparecer em qualquer parte, mas focar nas constelações de Capricórnio e Aquário pode aumentar suas chances de observar essas maravilhas celestes.

O que são chuvas de meteoros?

Meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e penetram na atmosfera terrestre, incendiando-se parcial ou completamente devido à interação com a atmosfera e oxigênio. Esse fenômeno cria uma luminosidade no céu, comumente conhecida como "estrela cadente". Uma chuva de meteoros ocorre quando diversos meteoros cruzam o céu noturno originando-se de um ponto em comum, chamado radiante.

A relevância das chuvas de meteoros

Estudar chuvas de meteoros ajuda a estimar a quantidade e período de maior incidência de detritos provenientes de correntes de meteoroides que a Terra atravessa periodicamente.

Assim, missões espaciais e centros de controle de satélites podem aprimorar estratégias de proteção para suas naves e equipamentos em órbita próxima à Terra e Lua.

As chuvas de meteoros também ajudam a compreender a formação do nosso Sistema Solar, pois ao investigar as propriedades dos detritos, é possível entender mais sobre os cometas e até mesmo fragmentos lunares e marcianos, resultantes de impactos antigos, assim como NEOS (Near Earth Objects), objetos próximos à órbita terrestre com atividade.

*Com informações da Agência Gov.