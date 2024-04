Após 8 anos, prefeitura compra do terreno para nova sede em Bonito

Endereço da nova sede / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou nesta sexta-feira, 12, que quitou a compra do terreno para a sede das secretarias municipais, após sete anos de pagamento ao Governo do Estado.

O processo de compra do terreno da garagem, localizado na Rua Cândido Luiz Braga, teve início em 2015, sob a gestão do então prefeito Leonel de Souza Brito, conhecido como Leleco. Na quinta-feira, 11, o município liquidou a dívida de quase R$ 2 milhões com o Governo do Estado e recebeu a escritura definitiva do imóvel.

O prefeito atual, Josmail Rodrigues, recebeu o documento e reiterou o plano de construir a nova sede da Prefeitura no local, unificando todas as secretarias e serviços públicos em um único espaço.

O projeto para a construção da nova sede já está em andamento e prevê um prédio amplo, com auditório para reuniões e eventos municipais, além da alocação de todas as secretarias. O objetivo é eliminar gastos com aluguéis de prédios e facilitar o acesso da população aos serviços públicos, conforme destacado pelo prefeito Josmail.

Segundo o município, na antiga gestão, o terreno da garagem foi comprado pelo valor de R$ 1.712.569 mil, para a construção da nova Prefeitura. Na ocasião foram pagos R$ 418.516,26 de entrada e o restante foi divido em 40 parcelas; Em 2017 foram pagos R$ 55.804,76 e partir de 2018 a dívida deixou de ser paga, gerando juros e fazendo o valor que era de R$ 819.732,66 (quando foi pago a última parcela) aumentar para R$ 1.926.818,65.