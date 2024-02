Após reportagem, família encontra morador de Aquidauana

João estava desaparecido / Arquivo pessoal

Após a reportagem do O Pantaneiro sobre o desaparecimento de João Almeida Ferreira, que havia desaparecido no domingo, 5, uma leitora identificou e informou aos familiares sobre o paradeiro do morador no Jardim Aeroporto 2, em Aquidauana, na tarde desta segunda-feira, 6.

Segundo a sobrinha, o morador está bem e já está na casa da mãe, no Jardim Santa Terezinha. João mora em Furna dos Baianos, comunidade quilombola próximo a Piraputanga.