Após sucesso da 1ª edição, TJ realiza 2º Drive-Thru de lixo eletrônico

O dia internacional do Resíduo Zero foi comemorado no último dia 30 e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em referência à data, vai promover o 2º Drive-Thru de Lixo Eletrônico, após o sucesso da 1ª edição, no ano passado. A ação, alinhada à campanha Justiça Consciente, visa promover a sustentabilidade e a conscientização ambiental dentro e fora da instituição.

O Drive-Thru de Lixo Eletrônico ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de abril, nos seguintes locais: Secretaria do Tribunal de Justiça (2); Fórum de Campo Grande (3) e Centro Integrado de Justiça (4). Em todos os dias, o horário de funcionamento será das 12 às 14 horas.

Servidores poderão dar o destino correto a equipamentos eletrônicos obsoletos, como computadores, monitores, televisão e outros dispositivos que não podem ser colocados junto ao lixo comum. Não estão inclusos na campanha: baterias, pilhas e lâmpadas fluorescentes e não serão recolhidas carcaças de eletroeletrônicos.

O descarte inadequado de lixo eletrônico é um problema crescente nas cidades e podem conter materiais altamente tóxicos, como metais pesados e substâncias químicas.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul