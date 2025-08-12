Aposentados e pensionistas do Executivo Federal devem fazer prova de vida

A prova de vida pode ser feita de forma digital / Divulgação/ INSS

Aposentados e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Federal devem realizar a prova de vida anualmente, em até 90 dias após a data de aniversário. O procedimento é fundamental para garantir a continuidade do pagamento dos benefícios e prevenir fraudes no sistema.

Atualmente, o Executivo Federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, o que representa mais de 50% do total de servidores vinculados. A gestão das aposentadorias e pensões é feita pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

A prova de vida pode ser feita de forma digital, por meio do aplicativo SouGov.br, com reconhecimento facial, ou de forma presencial, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Em casos em que o beneficiário não possa comparecer a uma agência ou utilizar a versão digital, é necessário procurar a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de vínculo para orientações sobre como realizar o procedimento por outros meios.

“A prova de vida digital é um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos”, afirma Daniel Choas, diretor substituto de Soluções Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas. “Reduzimos a burocracia e melhoramos a experiência do cidadão.”

Quem não fizer a prova de vida no prazo terá o pagamento suspenso temporariamente, podendo regularizar a situação tanto pelo aplicativo quanto presencialmente.

A recomendação é não deixar para a última hora, garantindo que o benefício continue sendo pago sem interrupções.

Mais informações sobre como realizar o procedimento, emitir comprovante e verificar a situação do benefício estão disponíveis no Portal do Servidor.