Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 22:18

Buscar

Últimas notícias
X
Previdência

Aposentados têm até 14 de fevereiro para pedir ressarcimento ao INSS

De acordo com presidente Waller, cerca de 6,2 milhões de beneficiários contestaram descontos indevidos

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 19:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No entanto, o Ministério da Previdência Social decidiu ampliar o período para garantir que todos os afetados possam registrar seus pedidos / Divulgação/Agência Brasil

Os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até 14 de fevereiro para pedir o ressarcimento, anunciou o presidente do instituto, Gilberto Waller. Em entrevista ao programa a Voz do Brasil, ele fez um balanço atualizado sobre os pedidos.

De acordo com presidente Waller, cerca de 6,2 milhões de beneficiários contestaram descontos indevidos do INSS, dos quais 4,1 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões. O governo estima, no entanto, que ainda existam 3 milhões de aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução.

O prazo original se encerraria em 14 de novembro. No entanto, o Ministério da Previdência Social decidiu ampliar o período para garantir que todos os afetados possam registrar seus pedidos.

O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril.

Na entrevista, Gilberto Waller ressaltou o esforço coordenado de órgãos federais para ressarcir as vítimas dos descontos não autorizados. O presidente do INSS também destacou a união entre o instituto, a Advocacia-Geral da União (AGU), a CGU e a Polícia Federal para rastrear os recursos desviados e entrar com ações na Justiça para recuperar o dinheiro.

Como pedir a devolução

Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS:

  •  Aplicativo ou site Meu INSS, com login no Portal Gov.br;
  •  Telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h;
  •  Agências dos Correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5 mil unidades.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Risco

Panetones com fungos são recolhidos do mercado

Alerta

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente

Saúde

MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

Publicidade

Trânsito

Condutores de MS têm direito a curso de reciclagem presencial e por EAD

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Polícia

Homem é preso por roubo de gado na rodovia MS-338

Ocorrência foi registrada na quarta-feira (7)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo