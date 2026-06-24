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Aposta de Aquidauana leva quadra na Mega-Sena; veja resultado do sorteio

Prêmio máximo saiu para bilhete registrado em Manaus

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 10:01

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Concurso 3.022 da Mega-Sena foi sorteado nesta terça-feira / Agência Brasil

Uma aposta de Aquidauana foi contemplada com o prêmio da quadra da Mega-Sena no sorteio realizado na noite desta terça-feira (23), válido pelo concurso 3.022 da principal loteria brasileira. Outras 4.425 pessoas também acertaram quatro dezenas e irão receber, cada uma, R$ 340,54. O bilhete de Aquidauana foi registrado na Lotérica Trevo da Sorte.

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 08 - 11 - 17 – 22.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas e vai receber o prêmio de R$ 2.813.548,14. Outros 102 bilhetes registraram a quina, incluindo um de Campo Grande, com R$ 8.964,74 para cada um.

Já a quadra, além de Aquidauana e da própria capital, também contemplou apostadores sul-mato-grossenses de Amambai, Bataguassu, Batayporã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Miranda, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (de MS) de quinta-feira (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

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