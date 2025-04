Aposta de bolão em SC acerta sozinha a Mega-Sena e leva prêmio de R$ 52 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

A Mega-Sena realizou o sorteio do concurso 2854 neste sábado, 19 de abril de 2025, com um prêmio estimado em R$ 52.035.653,47. Uma aposta de bolão feita em Concórdia, Santa Catarina, acertou sozinha as seis dezenas e levou o prêmio principal.



O bolão, com seis cotas, foi registrado na Lotérica Menegatti, e cada cota receberá R$ 8.672.608,91 .



Dezenas sorteadas: 02 - 13 - 16 - 31 - 44 - 55



Premiação Sena (6 acertos): 1 aposta ganhadora, prêmio de R$ 52.035.653,47

Quina (5 acertos): 101 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 48.304,31

Quadra (4 acertos): 7.246 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 961,85



O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2855, está previsto para quinta-feira, 24 de abril de 2025, com prêmio estimado em R$ 25 milhões.



Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e sábados, às 20h (horário de Brasília), e podem ser acompanhados ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.