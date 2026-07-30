Aposta de Campo Grande leva prêmio de R$ 26,1 milhões na Quina

Quina garantiu prêmio de R$ 26.123.132,04 para aposta feita na capital sul-mato-grossense / Ilustrativa

Uma aposta registrada em Campo Grande foi a grande vencedora do concurso 7.078 da Quina, realizado na noite desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete acertou sozinho as cinco dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 26.123.132,04.

Os números sorteados foram: 16 - 31 - 55 - 66 - 71.

Além do prêmio principal, outras 60 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 11.030,23 cada. Já a faixa de três acertos teve 4.732 ganhadores, com valor individual de R$ 133,19, enquanto 120.348 apostas fizeram dois acertos e receberão R$ 5,23 cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor da capital sul-mato-grossense foi na modalidade simples, com cinco números, registrado na lotérica Sorte Grande.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 14.393.676,00.

Para o próximo sorteio, marcado para a noite desta quinta-feira (30), a Caixa estima um prêmio de R$ 600 mil para quem acertar as cinco dezenas.

A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 3,00. O apostador pode marcar de cinco a 15 dezenas entre as 80 disponíveis no volante. Também é possível utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

