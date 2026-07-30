Acessibilidade

30 de Julho de 2026 • 10:21

Buscar

Últimas notícias
X
Faturou sozinha

Aposta de Campo Grande leva prêmio de R$ 26,1 milhões na Quina

Volante feito na modalidade simples cravou as cinco dezenas sorteadas; próximo concurso será realizado nesta quinta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 07:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quina garantiu prêmio de R$ 26.123.132,04 para aposta feita na capital sul-mato-grossense / Ilustrativa

Uma aposta registrada em Campo Grande foi a grande vencedora do concurso 7.078 da Quina, realizado na noite desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete acertou sozinho as cinco dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 26.123.132,04.

Os números sorteados foram: 16 - 31 - 55 - 66 - 71.

Além do prêmio principal, outras 60 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 11.030,23 cada. Já a faixa de três acertos teve 4.732 ganhadores, com valor individual de R$ 133,19, enquanto 120.348 apostas fizeram dois acertos e receberão R$ 5,23 cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bilhete vencedor da capital sul-mato-grossense foi na modalidade simples, com cinco números, registrado na lotérica Sorte Grande.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 14.393.676,00.

Para o próximo sorteio, marcado para a noite desta quinta-feira (30), a Caixa estima um prêmio de R$ 600 mil para quem acertar as cinco dezenas.

A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 3,00. O apostador pode marcar de cinco a 15 dezenas entre as 80 disponíveis no volante. Também é possível utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Transporte

Suzano recebe autorização para testar hexatrens em trechos de rodovias de MS

Mega-sena

Apostas de Aquidauana e Anastácio faturam prêmios na quadra

SORTE

Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio

Confira as dezenas do Concurso 3.036, sorteado neste domingo

ELEIÇOES

Brasil nega visto para servidores dos EUA que queriam monitorar urnas

Publicidade

Relatório final

Cenipa aponta falhas técnicas e organizacionais em queda de avião da Voepass

ÚLTIMAS

Guanandy

Ciclista sofre ferimento na cabeça após queda em Aquidauana

Acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira; vítima recebeu atendimento do Samu

Meteorologia

Quarta-feira tem previsão de sol entre nuvens e máxima de 32°C em Aquidauana

Temperaturas seguem elevadas e não há expectativa de chuva para o município, apesar do aumento da nebulosidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo