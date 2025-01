Aposta de Indaiatuba (SP) acerta Mega-Sena e ganha R$ 37,3 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Uma aposta da cidade de Indaiatuba, em São Paulo, ganhou sozinha prêmio de R$ 37.397.174,16 da Mega-Sena. O concurso 2.816 foi sorteado nesta quinta-feira (16).



As dezenas sorteadas foram 04 - 17 - 19 - 20 - 40 - 48.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, 63 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 46.245,21 cada uma. Outras 4.876 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 853,58.



O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (18), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.



O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.