Aposta de Mato Grosso do Sul acerta a quina da Mega-Sena e leva quase R$ 60 mil

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Uma aposta de Chapadão do Sul foi destaque no concurso 3.033 da Mega-Sena ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas e faturar R$ 59.283,30. O sorteio foi realizado na manhã deste domingo (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O concurso marcou a estreia do novo horário da modalidade, após a Caixa transferir as principais loterias das noites de sábado para as manhãs de domingo, às 10h (fuso de MS).

O bilhete vencedor da quina de Chapadão do Sul foi registrado na Lotérica Porta da Esperança, em uma aposta simples, com seis dezenas.

Ninguém acertou a faixa principal, fazendo com que o prêmio principal acumulasse novamente. As dezenas sorteadas foram: 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58. A arrecadação do concurso, segundo a Caixa Econômica Federal, foi de R$ 50.581.878,00.

Além da quina, que pagou R$ 59.283,30 para cada ganhador, 46 apostas de Mato Grosso do Sul acertaram a quadra e garantiram prêmios a partir de R$ 1.145,28. Os bilhetes estão distribuídos entre os municípios de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Douradina, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Entre os destaques da quadra estão bolões registrados em Campo Grande, Deodápolis, Dourados, Corumbá e Costa Rica, que receberam premiações superiores ao valor pago às apostas simples.

Para o próximo concurso, que será realizado nesta terça-feira (21), a estimativa é de R$ 42 milhões para quem acertar a faixa principal. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.