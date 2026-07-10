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Aposta de MG acerta sozinha na Mega-Sena; MS tem 60 bilhetes premiados na quadra

Prêmio de R$ 43 milhões saiu para Divinópolis; próximo sorteio será realizado neste sábado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 12:00

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Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6,00 / Agência Brasil

Uma aposta simples, registrada em Divinópolis (MG), acertou sozinha as seis dezenas do concurso 3.029 da Mega-Sena e faturou R$ 43.068.394,39. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (09), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Em Mato Grosso do Sul, 60 apostas foram contempladas na quadra, mas nenhuma acertou cinco ou seis números.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.

O bilhete vencedor foi registrado na Lotérica O Paraíso da Sorte, em Divinópolis, com uma aposta simples de seis números.

No país, outras 39 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 45.642,92. Já a quadra teve 3.261 apostas ganhadoras, com prêmio inicial de R$ 899,78.

Em Mato Grosso do Sul, a maior parte das apostas premiadas recebeu justamente esse valor. Campo Grande concentrou o maior número de bilhetes contemplados. Entre eles, uma aposta realizada pelos canais eletrônicos da Caixa, com nove números marcados, acertou dez combinações da quadra e somou R$ 8.997,80 em premiações.

Também foram premiadas apostas com sete números registradas na Estrela Serviços, Lotérica da Fortuna, Lotérica Jardim dos Estados e Lotérica Santa Fé, em Campo Grande, além de um jogo feito em Mundo Novo. Cada uma delas faturou R$ 2.699,34.

Além da Capital e de Mundo Novo, houve apostas premiadas na quadra nos municípios de Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste. Foi o primeiro concurso - entre os últimos cinco - sem ganhadores de Aquidauana ou Anastácio na quadra.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (11), com prêmio estimado em R$ 20 milhões. As apostas podem ser registradas até as 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

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