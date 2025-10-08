Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Aposta de MG leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

Agência Brasil

Publicado em 08/10/2025 às 09:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Uma aposta feita em Nova Lima (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (7). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.

Os números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada
2.134 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.309,23 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

História

Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

Oportunidade

TJMS abre concurso para Cartórios Extrajudiciais com 42 vagas no Estado

Tempo

Frente fria traz alívio e terça-feira terá máxima de 27°C em Aquidauana

Temperaturas devem cair para 20°C antes do retorno do calor intenso nos próximos dias

Trânsito

Grave acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Corumbá

Publicidade

Perigo

Peão sofre grave ataque de onça no Pantanal do MS

ÚLTIMAS

Economia

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500

Polícia

Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo