Aposta de MG leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Uma aposta feita em Nova Lima (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (7). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.
Os números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54
A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.
24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada
2.134 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.309,23 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
