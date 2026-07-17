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Aposta de MS acerta quina da Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

Outras 50 apostas do estado foram premiadas na quadra do concurso 3.032

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 08:19

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Campo Grande acertou cinco dezenas no concurso 3.032 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e garantiu prêmio de R$ 29.764,89. O jogo foi feito na Lotérica Carandá, em uma aposta simples de seis dezenas.

Apesar da quina em Mato Grosso do Sul, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas — 08, 12, 23, 27, 42 e 43 — e o prêmio principal acumulou, mais uma vez. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, marcado para este sábado (18), pague R$ 35 milhões.

Além do bilhete de Campo Grande premiado na quina, outras 50 apostas registradas em Mato Grosso do Sul acertaram a quadra e garantiram premiações. A maioria foi registrada na capital, mas também houve ganhadores em municípios como Amambai, Antônio João, Bandeirantes, Bataguassu, Bonito, Caracol, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Glória de Dourados, Maracaju, Ponta Porã, Selvíria, Sete Quedas, Sonora e Três Lagoas.

Cada aposta simples com quatro acertos recebeu R$ 676,21. Já alguns bolões e apostas com sete dezenas tiveram premiações superiores, de aproximadamente R$ 2 mil, conforme a quantidade de números apostados e o rateio.

Ao todo, a Mega-Sena premiou 54 apostas com a quina em todo o país, enquanto 3.918 apostas acertaram quatro dezenas. A arrecadação do concurso foi de R$ 40.334.958,00.

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