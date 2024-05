Aposta de MS fatura prêmio de R$ 205 mil na +Milionária

Agência Brasil

Um apostador de Coxim levou para a casa R$ 205.816,90 no sorteio da +Milionária, na noite de sábado (11).



Os números sorteados foram 17-18-11-13-10-37 e os trevos 1 e 5. O prêmio total era de R$ 183 milhões e acumulou. Para ser contemplado com esse valor, a aposta deveria acertar as seis dezenas e os dois trevos. O jogo de Coxim acertou a quina e os dois trevos.

Ainda na +Milionária, uma aposta registrada em Terenos por canais eletrônicos levou R$ 5.717,14 para casa. No concurso 2723 da Mega-Sena, destaque para uma aposta de Batayporã, feita na Lotérica Cheirinho de Sorte, que faturou R$ 38.663,40.

Para regatar o prêmio, os ganhadores devem ir a uma Lotérica ou Agência da Caixa (caso de prêmios acima de R$ 10 mil). Eles têm de apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.