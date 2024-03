Aposta de Rio Verde acerta na quina da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Uma aposta de Rio Verde de Mato Grosso, faturou R$ 59.349,01 no sorteio do concurso 2701 da Mega-Sena na noite de sábado (16). O sortudo registrou a aposta por meios eletrônicos.

A Caixa Econômica Federal sorteou os números das loterias que administra, no Espaço da Sorte em São Paulo (SP).

O concurso 2701 da Mega-Sena com prêmio estimado de R$ 58.214.681,44 teve as dezenas 06-18-47-31-32-15 sorteadas. Ninguém faturou o prêmio principal.

Além dessa aposta, outras 79 apostas de Mato Grosso do Sul foram premiadas. Ao acertar a quadra, cada uma levará R$ 1.068,70. As cidades contempladas foram Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Pedro Gomes, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí, Miranda, Ladário, Dourados, Coxim, Costa Rica, Corumbá, Campo Grande, Caarapó, Aquidauana, Camapuã, Aparecida do Taboado, Amambai e Água Clara.

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.