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Aposta de Rondônia leva R$ 3 milhões na Mega-Sena; MS registra 68 quadras

Maioria das apostas do estado premiadas na faixa das quatro dezenas é de Campo Grande; prêmio mínimo é de 440,09

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 08:54

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Uma aposta simples de Alvorada D'Oeste (RO) acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.043 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio será de R$ 3.077.413,08.

Mato Grosso do Sul não teve premiados na faixa principal e nem na quina, mas registrou 68 bilhetes contemplados na quadra.

Os números sorteados foram: 10 - 11 - 16 - 37 - 42 - 53. A arrecadação total do concurso foi de R$ 25.098.792,00.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 48 apostas acertaram a quina. Cada uma terá direito a receber R$ 20.836,65. Já na quadra, o prêmio individual será de R$ 440,09. Essa faixa contemplou 3.746 bilhetes espalhados pelo país. Os valores podem ser maiores em casos de apostas com mais dezenas ou bolões.

Campo Grande teve 30 bilhetes que acertaram a quadra, seguida por Dourados, com quatro, e Três Lagoas e Coxim, que tiveram três premiados. A faixa das quatro dezenas ainda incluiu duas apostas feitas em Coxim, duas em Corumbá, duas em Ivinhema e duas em Nova Andradina.

Água Clara, Angélica, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Jardim, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Vicentina são os municípios que tiveram um ganhador na quadra.

O concurso 3.044 da Mega-Sena será realizado na noite desta quinta-feira (13) e tem prêmio estimado de R$ 3,5 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.

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