Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 11:26

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Aposta de RS leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Uma aposta de Cachoeira do Sul (RS) acertou as seis dezenas do concurso 2.943 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (23). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 14.986.158,02.

Os números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

21 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 75.130,37 cada
1.720 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.512,01 cada

Apostas
O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (27) nas lotéricas de todo o país ou pela internet. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 18 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

• Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Bichara Salamene

Meio Ambiente

Ministério suspende 35 mil licenças de pescadores profissionais por fraude

Tempo

Aquidauana terá calor de até 37°C e tempo seco na semana

Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Publicidade

Trânsito

Carro 'rampa' em quebra-molas e capota na BR-262

ÚLTIMAS

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Vigilância Sanitária reforça que produtos vendidos sem registro podem causar intoxicações e até morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo