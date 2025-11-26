Aposta de RS leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Uma aposta de Cachoeira do Sul (RS) acertou as seis dezenas do concurso 2.943 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (23). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 14.986.158,02.
Os números sorteados foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
21 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 75.130,37 cada
1.720 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.512,01 cada
Apostas
O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (27) nas lotéricas de todo o país ou pela internet. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
