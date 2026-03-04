Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prÃªmio de R$ 158 milhÃµes

Mega Sena / Agencia Brasil

Uma aposta de Eusébio (CE) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (3). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 158.039.482,14.



Os números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53



128 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.728,95 cada.



7.902 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.034,09 cada.



O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na quinta-feira (5).

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!