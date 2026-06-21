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Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58

Rhobson 2

Publicado em 21/06/2026 às 12:05

Atualizado em 21/06/2026 às 12:07

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Mega Sena / Agencia Brasil

Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do Concurso 3.021 da Mega Sena, realizado neste sábado (20), e vai receber o prêmio de R$ 39,427 milhões .

As dezenas sorteadas são: 16 – 19 -22 – 24 – 46 -58.

O jogo premiado é do tipo simples e foi feito na lotérica.

65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.910,50 cada;
3.942 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 840,14 cada.

Apostas
O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 23, com prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.

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