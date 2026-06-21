Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58
Mega Sena / Agencia Brasil
Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do Concurso 3.021 da Mega Sena, realizado neste sábado (20), e vai receber o prêmio de R$ 39,427 milhões .
As dezenas sorteadas são: 16 – 19 -22 – 24 – 46 -58.
O jogo premiado é do tipo simples e foi feito na lotérica.
65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.910,50 cada;
3.942 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 840,14 cada.
Apostas
O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 23, com prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.
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