06 de Fevereiro de 2026 • 12:45

Sorte

Aposta do RJ leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

Números sorteados foram 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

Agência Brasil

Publicado em 06/02/2026 às 07:55

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.

10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.

O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).

