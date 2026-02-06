Aposta do RJ leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.



Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32



172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.



10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.



O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!