Apostador de Mundo Novo acerta na quina da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A quina da Mega-Sena sorteada ontem(27) teve um ganhador de Mundo Novo, que fez aposta simples.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.693 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 135 milhões, o maior do ano até o momento. As dezenas sorteadas foram 11 - 29 - 44 - 45 - 46 - 50.

A quina teve 117 ganhadores. Em Mato Grosso do Sul, uma aposta simples e de cota única registrada em Mundo Novo embolsou prêmio de R$ 55.729,62. Já os 6.988 acertadores da quadra receberão R$ 1.332,97 já no próximo dia útil, segundo o Campo Grande News.

Outros sorteios da noite contemplaram as modalidades Dia de Sorte, Lotofácil, Quina e Timemania. A loteria ofertou R$ 7.732.216,53 aos apostadores da Quina, no concurso 6.376. 3, 25, 31, 37 e 69 compuseram as dezenas da modalidade.

Acumulada em R$ 950 mil, o Dia de Sorte teve o mês de maio como contemplado no concurso 880. Já as dezenas foram: 1, 2, 5, 6, 9, 23 e 29. Na Timemania, o prêmio aos acertadores foi de R$ 16 milhões no concurso 2.059, que teve 4, 28, 41, 48, 51, 57 e 67 como números sorteados. O Brasiliense (DF) foi o time do coração.

Por fim, a Lotofácil ofertou o montante de R$ 1,7 milhão a quem acertou as dezenas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 25 no concurso 3.039.