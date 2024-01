Apostador leva sozinho mais de R$ 6 milhões da Mega-Sena

Marcelo Brandt/G1

Aposta do Rio de Janeiro/RJ acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2672 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 6, em São Paulo. O sortudo (a) leva o prêmio de R$ 6.480.136,97.

Os números sorteados foram: 10-13-20-40-43 e 56.

A quina saiu para 22 acertadores, que vão receber R$ 88.421,09 cada; um apostador de Campo Grande/MS está entre os premiados. Já a quadra teve 2.413 apostas ganhadoras, com direito a R$ 1.151,65 cada uma.

O próximo sorteio é na terça-feira (09) e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas e pela internet. O jogo simples custa R$ 5.