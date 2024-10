Apostadores de MS acertam a quina da Mega-Sena

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Apostadores de Campo Grande e Coxin acertaram a quinta da Mega-Sena sorteada na noite de quarta-feira (16) e ganharam R$ 324.232,07 cada um.

O sorteio foi do concurso 2.786 da Mega-Sena, mas o prêmio geral de R$ 33.761.273,32 acumulou.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio.

Na Capital, o prêmio é resultado de um bolão de 11 cotas, que totalizou R$ 216.154,84. Já no interior, outro bolão de 23 cotas recebeu R$ 108.077,23 pela Teimosinha.

Os números 6, 11, 17, 20, 40, 51 compuseram a modalidade, que também premiou 71 volantes no âmbito nacional com a quina.

Já a quadra teve 5.135 vencedores totais, sendo 58 sul-mato-grossenses. O prêmio chega a R$ 1.067,39. Entre os municípios, estão apostas de Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Os valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediante a apresentação do comprovante original em uma das agências da estatal. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece às 19h de quinta-feira (17).

É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também pela internet.