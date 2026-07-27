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Apostas de Aquidauana e Anastácio faturam prêmios na quadra

No caso de Anastácio, prêmio foi de mais de R$ 3,5 mil por conta da aposta ter sido feita em uma cota com oito dezenas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 07:47

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Uma aposta de Aquidauana e outra de Anastácio estão entre os 7.263 bilhetes premiados na quadra do concurso 3.036 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A faixa principal da loteria voltou a acumular, enquanto a quina teve 92 ganhadores, incluindo dois de Campo Grande.

As seis dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50. A arrecadação total do concurso foi de R$ 64.897.656,00.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a quina renderá R$ 28.109,79 para cada uma das 92 apostas ganhadoras. Já na quadra, o prêmio mínimo é de R$ 586,92.

No entanto, há premiações maiores para quem marcou mais números no volante. É o caso da aposta em Anastácio, registrada na Center Lotérica, que fez uma cota com oito dezenas e terá direito a receber R$ 3.521,52. Foi o segundo concurso seguido em que um bilhete de Anastácio ganhou na faixa dos quatro números.

Em Aquidauana, a aposta foi feita na modalidade simples, de seis dezenas, sendo realizada na Loteria Atlântico. Nesse caso, portanto, a premiação será de R$ 586,92.

Para o próximo sorteio, marcado para a noite desta terça-feira (28), a Caixa estima um prêmio de R$ 78 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.

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