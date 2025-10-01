Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:16

Sorte

Apostas de Coxim acertam na quina da Mega-Sena

Prêmio principal acumulou para R$ 75 milhões

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 07:15

Mega-Sena / Marcelo Brandt

Duas apostas simples feitas em uma casa lotérica da cidade de Coxim, acertam cinco números da Mega-Sena, na noite de terça-feira (30) e faturaram R$32.378,25.

Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas da Mega que pode pagar R$ 7,5 milhões na próxima quinta-feira (02).

Assim,aAs dezenas sorteadas foram: 09 -12 – 14 – 16 – 26 – 36.

Contudo, 32 apostas fizeram cinco números e ganharam R$ 32.378,25 cada.

Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.

