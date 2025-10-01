Apostas de Coxim acertam na quina da Mega-Sena

Prêmio principal acumulou para R$ 75 milhões
Mega-Sena / Marcelo Brandt
Duas apostas simples feitas em uma casa lotérica da cidade de Coxim, acertam cinco números da Mega-Sena, na noite de terça-feira (30) e faturaram R$32.378,25.
Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas da Mega que pode pagar R$ 7,5 milhões na próxima quinta-feira (02).
Assim,aAs dezenas sorteadas foram: 09 -12 – 14 – 16 – 26 – 36.
Contudo, 32 apostas fizeram cinco números e ganharam R$ 32.378,25 cada.
Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Inmet
Pode chover a qualquer momento do dia
Polícia
Investigações apontam prejuízo superior a R$ 5 milhões
Saúde
Ministro Alexandre Padilha afirma que governo publicará nova nota técnica voltada aos profissionais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS