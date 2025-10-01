Apostas de Coxim acertam na quina da Mega-Sena

Mega-Sena / Marcelo Brandt

Duas apostas simples feitas em uma casa lotérica da cidade de Coxim, acertam cinco números da Mega-Sena, na noite de terça-feira (30) e faturaram R$32.378,25.

Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas da Mega que pode pagar R$ 7,5 milhões na próxima quinta-feira (02).

Assim,aAs dezenas sorteadas foram: 09 -12 – 14 – 16 – 26 – 36.

Contudo, 32 apostas fizeram cinco números e ganharam R$ 32.378,25 cada.

Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!