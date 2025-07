Apostas de MS acertam a quina da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Três apostas de Mato Grosso do Sul ganharam R$ 33,5 mil após conseguirem acertar cinco dezenas no sorteio da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (1).

As apostas são das cidades de Ponta Porã e Campo Grande.

Uma aposta sortuda registrada em Goiânia (GO) acertou os seis números sorteados no concurso 2882 da Mega-Sena e faturou o prêmio principal, acumulado em R$ 50.722.168,24.

De acordo com a Caixa, a aposta vencedora do sorteio foi realizada na casa lotérica Loterias Nova Vila e feita de maneira simples, com apenas seis números. Uma aposta como essa custa R$ 5.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!