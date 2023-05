Apostou? Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões em sorteio nesta quarta-feira

Sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou no seu último concurso e dessa vez poderá pagar um prêmio de até R$ 10 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira,17.

No último sábado,13, ninguém acertou os números. Veja as dezenas que foram sorteadas: 15 - 17 - 28 - 34 - 35 - 51.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcado, custa R$ 5.