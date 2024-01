APP premiado da Iagro tem adesão de 67% dos transportadores de animais

Orientação aos condutores / Divulgação

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) conquistou o 1º lugar na categoria Infraestrutura e Logística na 2ª edição do Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central com o projeto APP Transportador.

O aplicativo foi destaque entre as melhores práticas realizadas nos estados que compõem o Consórcio Brasil Central, do qual MS faz parte e já registra uma adesão de 67% dos transportadores de animais no Estado. No total, foram mais de 130 inscrições de todas as unidades federativas consorciadas.

De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o APP permite registrar informações detalhadas sobre o transporte de animais, como origem, destino. Isso proporciona maior transparência ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a propriedade de origem até o abate ou outro destino final.

“Ao promover transparência ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a propriedade de origem até o destino final, o APP Transportador proporciona controle efetivo sobre auditorias externas, uma necessidade crucial no setor”.

“Uma das demandas detectadas durante a execução do Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa foi a necessidade de resolver questões relacionadas ao transporte de animais de uma maneira inteligente, sem onerar o produtor. A solução proposta envolve um cadastro prévio de motoristas e caminhões, que baixam um aplicativo para realizar o check-in através da leitura de um QR code na GTA (Guia de Trânsito Animal). Esse QR code fornece informações de rastreabilidade, como origem e destino, garantindo controle sobre auditorias externas”, explicou Ingold.

Uma sala de controle e operação permite monitorar as viagens pelo aplicativo, identificando possíveis irregularidades. Ingold lembra que a adaptação ao sistema foi descrita como fácil, com uma atual taxa de utilização de 67%, visando alcançar 100% para garantir a segurança da sanidade do estado.

“O aplicativo simplifica a documentação e agiliza o processo, proporcionando maior eficiência no controle do transporte de animais”, pontuou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck salientou a inovação do aplicativo.

“O sistema que criou o aplicativo que inicialmente teve uma série de desafios. Tivemos a capacitação de caminhoneiros, transportadores e hoje o APP Transportador é esse sucesso, inclusive com adesão voluntária por parte das empresas como na suinocultura e na avicultura. Isso mostra o quanto é necessário buscar soluções com tecnologia que atendam o setor", comentou.

Além do merecido reconhecimento, a Iagro recebeu um prêmio em dinheiro no valor de R$ 20 mil, como reconhecimento pelos esforços e contribuições excepcionais no desenvolvimento e implementação do APP Transportador. Este reconhecimento demonstra o compromisso da instituição com a inovação e aprimoramento contínuo na área da defesa sanitária animal e vegetal.