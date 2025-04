Aprovados do CNU começarão a ser convocados em maio

Arte/ EBC

Os candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começarão a ser convocados em maio. A previsão foi anunciada nesta segunda-feira (15) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), após a sanção da sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O ministério publicará nos próximos dias uma portaria única que autoriza a convocação dos aprovados para 4.335 vagas de cargos que não exigem cursos de formação dos oito blocos temáticos 1 a 8, de nível superior e médio.



De acordo com a coordenadora-Geral de Concursos e Provimento do MGI, Queila Cândida Ferreira Morais, a futura portaria do MGI permitirá que os aprovados sejam nomeados mais rapidamente. “Essa autorização única para provimento dá celeridade ao trâmite e permite que os órgãos iniciem a convocação de forma mais coordenada”, afirmou em nota.



A partir desta autorização, o passo seguinte será dado pelos 16 órgãos e entidades federais participantes do certame, que deverão publicar os próprios atos de nomeação para dar posse aos aprovados.



A portaria autoriza o provimento de vagas do chamado Enem dos Concursos dos seguintes órgãos:



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic);

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa);

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet);

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI);

Ministério da Saúde (MS);

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Advocacia-Geral da União (AGU);

Ministério dos Povos Indígenas (MPI);

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);

Ministério da Cultura (MinC).

De acordo com a coordenadora, a documentação técnica necessária para autorização da convocação dos 4.335 aprovados para vagas já foi enviada ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) para confirmação de disponibilidade de recursos do orçamento da União para a nomeação dos aprovados.



Maior concurso do país

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) é considerado o maior processo seletivo realizado no país, com aplicação de provas em 218 cidades. O certame atraiu 2,1 milhões de inscritos confirmados que concorreram a 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.



Em 28 de fevereiro, o MGI publicou a lista definitiva de classificação para todos os cargos e, ainda, a lista definitiva dos convocados para matrícula nos cursos de formação, que já estão em andamento.

