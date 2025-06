Aprovados em concurso de perito médico federal devem escolher lotação

Valter Campanato/ Agência Brasil

Os aprovados no concurso para perito médico federal do Ministério da Previdência Social (MPS) já podem escolher as cidades onde desejam trabalhar.



O edital – que traz a convocação dos aprovados para que indiquem os locais por ordem de preferência – foi publicado no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (26). Em comunicado, o Ministério explica que a ordem de convocação levou em conta a classificação do candidato no certame.



O prazo de cinco dias para ordenar as cidades foi iniciado nesta quarta-feira (25) e se encerra às 18 horas (no horário de Brasília) no domingo (29). Quem não fizer a indicação das cidades período, perderá este direito. Não haverá segunda chamada, avisa o órgão.



A coleta de informações tem o objetivo de orientar o Ministério da Previdência Social (MPS) para nomear os aprovados, respeitada a ordem de classificação.



Link dos estados

A ordem de preferência dos municípios deve ser informada exclusivamente por formulário online.



O link da ferramenta deve ser correspondente à unidade da federação onde o candidato optou por concorrer no certame, assinalado no momento da inscrição. O endereço eletrônico de cada um dos estados está disponível no anexo II do edital publicado.



Porém, aquele candidato que escolheu disputar as vagas no Acre, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina está dispensado de indicar a ordem de preferência, pois essas localidades possuem somente uma cidade de lotação disponível no quadro de vagas.



Novas vagas

As 250 vagas iniciais são para atuar em todas as regiões do Brasil.



De acordo com o Ministério da Previdência Social, a distribuição destas vagas, por estado, foi feita de acordo com a necessidade dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica.



Por ordem de prioridade, as vagas estão distribuídas pelas regiões brasileiras, da seguinte forma:



1. Nordeste, que conta com o maior número de vagas: 159;



2. Norte, com 42 vagas;



3. Sudeste, com 19 vagas;



4. Centro-Oeste, 22;



5. Sul, 8.



A previsão do governo federal é de que até 15 de agosto todos os aprovados estejam em exercício nas agências da previdência social (APS), após passarem por treinamentos.



O ministério prevê que seja autorizada, nos próximos dias, a nomeação de mais 250 nomes do cadastro reserva do processo seletivo, somando 500 peritos médicos.



Quase 14 mil candidatos participaram das provas do concurso, realizado em fevereiro.

