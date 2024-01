Aquidauana alcança 38°C e chance de chuvas isoladas neste domingo

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e cidades da região pantaneira estão no alerta de chuvas isoladas neste domingo, 21, apesar de chance de chuvas isoladas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), No domingo (21), há uma leve queda nas temperaturas, com temperaturas máximas de até 37°C. Esperam-se temperaturas mínimas entre 23°C e 24°C e máximas de até 33°C nas regiões sul, norte, leste e Bolsão. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 26°C e 28°C e máximas de até 37°C. Na Capital, mínima de 25°C e máxima de até 32°C.