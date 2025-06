Aquidauana amanhece com 15°C e previsão indica dia de sol entre nuvens

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

O sábado (21) começa gelado em Aquidauana, com os termômetros marcando 15°C nas primeiras horas da manhã. A previsão do tempo indica que o dia seguirá com temperaturas amenas, variando entre mínima de 15°C e máxima de 27°C, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Segundo os meteorologistas, o tempo firme em todo o estado de Mato Grosso do Sul é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Esse fenômeno contribui para a estabilidade do clima, inibindo a formação de nuvens de chuva e promovendo um ambiente mais seco.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, índices considerados baixos, o que exige atenção à hidratação e cuidados com a saúde, especialmente de crianças e idosos.

As temperaturas seguem mais baixas ao amanhecer e durante a noite, com mínimas entre 12°C e 15°C em várias regiões do estado.

Ainda de acordo com a previsão, mudanças no tempo são esperadas a partir da próxima quinta-feira (27), quando a aproximação de uma frente fria e a presença de uma área de baixa pressão podem aumentar a nebulosidade e provocar chuvas isoladas, principalmente no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!