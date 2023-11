Aquidauana amanhece com calor de 31°C e pode chegar a 42°C

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

O calor não dá trégua em Aquidauana. Neste sábado, 18, a cidade amanhece com mínima de 31°C e pode chegar a 42°C ao longo do dia.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica.

Campo Grande tem mínima prevista de 29°C, enquanto a máxima atinge os 38°C. Em Dourados, os termômetros marcam 25°C inicialmente e chegam aos 40°C ao longo do dia. Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a mínima é de 25°C e a máxima é de 37°C. Anaurilândia, no leste do estado, apresenta variação entre 26°C e 38°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, atingem máxima de 39°C, com mínimas de 26°C e 27°C, respectivamente. No Norte, Coxim tem 27°C pela manhã e 40°C pela tarde, enquanto em Camapuã os valores variam entre 26°C e 38°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 30°C e máxima de 42°C. O município de Porto Murtinho tem mínima de 29°C, atingindo também os 42°C no período da tarde.