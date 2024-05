Aquidauana amanhece com mínima de 12°C

Frio chega a Aquidauana / Jornal O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com temperatura gelada neste domingo, 26. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica mínima de 12°C nas primeiras horas do dia, após chuva na noite de sábado, 26. A máxima não deve ultrapassar os 20°C.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica muita nebulosidade e probabilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. Aliado às instabilidades, o dia ainda apresenta pequena amplitude térmica e tem a sensação de frio reforçada pelo tempo fechado.

De acordo com o Cemtec, os locais com maior probabilidade de chuvas são as regiões centro-sul, sudoeste e oeste do Estado, com acumulados previstos entre 20 e 30 mm. Ainda, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30 e 50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 13ºC e a máxima de 19ºC. Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 16ºC, inicialmente, e chegam aos 26ºC. Já Três Lagoas tem mínima de 17ºC e máxima de 24ºC. Coxim, no norte, apresenta variação entre 16ºC e 23ºC.

No Pantanal, Corumbá amanhece com 14°C e atinge 16ºC à tarde. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, os valores variam entre 11°C e 13ºC.

Em Dourados, a mínima é de 10°C e a máxima de 15ºC. Na região leste, Anaurilândia marca 14ºC pela manhã e chega aos 19ºC nos horários mais quentes. Neste domingo, o município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, registra a temperatura mais baixa do dia, com mínima de 9ºC e máxima de 13°C.