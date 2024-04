Aquidauana amanhece ensolarada, mas chuva ameniza temperaturas

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana pode amanhecer com sol durante as primeiras horas deste sábado, 13, mas deve registrar chuvas ao longo do dia. A mínima será de 24°C e a máxima de 31°C, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliada à combinação de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) e uma frente fria oceânica favorecem a formação de nuvens e chuvas no Mato Grosso do Sul.

Em grande parte do estado, as temperaturas máximas variam entre 28 e 30°C. Por outro lado, a metade leste do Estado, incluindo o nordeste e sudeste do MS, pode ter temperaturas mais elevadas, com máximas entre 32 e 34°C.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 21 e 24°C e máximas entre 28 e 30°C para a região sul. Nas regiões sudoeste, norte e pantaneira, esperam-se mínimas entre 23 e 25°C e máximas entre 28 e 31°C. Para as regiões sudeste, bolsão e leste do estado, esperam-se mínimas entre 23 e 25°C e máximas de até 33 e 34°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 28 e 30°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 30 e 50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.