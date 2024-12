Aquidauana celebra chegada do Papai Noel e luzes de Natal nesta sexta-feira

Tradicional comemoração natalina / Divulgação

Aquidauana promete uma noite mágica nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes da tradicional Praça do Natal, na Praça dos Estudantes. O evento, parte da 8ª edição do “Natal da Esperança”, é realizado pela Prefeitura em parceria com diversas secretarias municipais e tem entrada gratuita.

A cerimônia contará com a entrega simbólica da “chave da cidade” ao Papai Noel pelo prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza. A noite também terá atrações como uma praça de alimentação e a apresentação da Banda Exaltation Brass.

“Será um momento especial para celebrarmos a magia do Natal. Tudo foi preparado com muito carinho para a população, e todos estão convidados”, afirmou o prefeito Odilon.

Além da programação na Praça dos Estudantes, moradores e turistas poderão apreciar a decoração temática ao longo da Avenida Pantaneta, com destaque para a árvore gigante na rotatória e a ornamentação da Praça do Tereré. O evento promete marcar o início de um fim de ano repleto de cor, luzes e alegria na cidade.