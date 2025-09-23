Acessibilidade

23 de Setembro de 2025

Aquidauana dá posse a novos servidores municipais nesta sexta-feira

A cerimônia está marcada para as 8h, no auditório da Semed

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 19:10

Fachada da prefeitura de Aquidauana / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta sexta-feira, 26 de setembro, a solenidade de posse dos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos 2023.

A cerimônia está marcada para as 8h, no auditório da Semed (Secretaria Municipal de Educação), reunindo os candidatos convocados que passam a integrar oficialmente o quadro de servidores do município.

Deixe a sua opinião

